Kayseri'de Tarihi Camilerde Ramazan Ayı Boyunca Teravihler Hatimle Kılınacak

Yaklaşık 800 yıllık tarihi camilerden Cami Kebir, Gülük Cami, Hunat Cami, Han Cami, Lale Cami, Hasbekçi Cami ve Hasan Hoca Cami, hatimle teravih namazı kılınacak camiler arasında yer alıyor.

İl Müftülüğü'nden Açıklama

Kayseri İl Müftülüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, yalnızca şehir merkezindeki tarihi camiler değil, aynı zamanda kenar mahallelerde ve ilçelerde de hatimle teravih namazı kılınacak camiler belirlendi. Bu karar, Ramazan ayının manevi atmosferini en üst seviyede yaşatmayı amaçlıyor.

Hatimle Teravih Namazlarının Önemi

Ramazan ayının önemli ibadetlerinden biri olan hatimle teravih namazları, Kayseri'nin tarihi camilerinde manevi bir buluşma noktası olacak. Caminin duvarlarında yankılanan her gün bir cüzün okunduğu Kur'an tilaveti, cemaatin ruhuna dokunacak ve Ramazan ayının manevi havasını derinden hissettirecek.