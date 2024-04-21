Kaymos'tan Milano Çıkarması

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) İtalya Saloni Milano Mobilya fuarına çıkarma yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arapoğlu fuarın sektöre ve Kayseri’ye katkı sağlayacağını belirterek “Bu fuarın çok önemli olduğunu ve Dünyanın sayılı mobilya fuarlarından biri olduğunu belirterek bu fuar için üyelerimizle birlikte dolu dolu bir ziyaret programı hazırladık. Fuarın Mobilya sektörüne ve Kayseri’mize katkı sağlayacağın, Üyelerimiz içinde yeni ufuklar açacağını düşünüyorum” dedi.

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arapoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri öncülüğünde KAYMOS üyesi 100’e yakın iş insanı İtalya SALONI Milano Mobilya Fuarı’na çıkarma yaptı.

16-21 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve 5 gün sürecek olan SALONI Milano Mobilya Fuarı’nda Milano Mobilya, Mobilya Aksesuarları, Mutfak, Banyo Mobilyaları ve Tasarım konusunda stantları ziyaret edecekler. Fuar ile ilgili açıklama yapan KAYMOS Başkanı Hasan Arapoğlu “Bu fuarın çok önemli olduğunu ve Dünyanın sayılı mobilya fuarlarından biri olduğunu belirterek bu fuar için üyelerimizle birlikte dolu dolu bir ziyaret programı hazırladık. Fuarın Mobilya sektörüne ve Kayseri’mize katkı sağlayacağın, Üyelerimiz içinde yeni ufuklar açacağını düşünüyorum” dedi.