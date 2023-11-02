Kayseri, 'akıllı' ulaşım ve enerji konularında örnek oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ‘2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’ çerçevesinde Türkiye’de akıllı şehir projeleri içerisinde iki akıllı şehir projesi ile başarılı örnekler arasında gösterildi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bir yandan altyapı ve sosyal belediyecilik faaliyetlerini yerine getirirken, diğer taraftan da çağın gereklerine uygun olarak kent yönetimi çalışmalarını da yürütüyor. Bu kapsamda en önemli modern şehir yöntemi olarak öne çıkan ‘akıllı şehircilik’te Kayseri, ortaya koyduğu pek çok proje ve uygulama ile gerek bilimsel makalelere gerekse Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın örnek uygulamalar araştırmalarına konu oluyor. Bakanlığın ‘2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan Kayseri Büyükşehir, ulaşım konusunda ‘Akıllı Kavşak’, enerji alanında ise ‘Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’ ile Türkiye’deki akıllı şehir uygulamalarına örnek oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ‘Akıllı Kavşak’ uygulaması sayesinde kavşaklara yerleştirilen sensörler ile otomatik sayımlar yapılarak araçların daha fazla olduğu yola verilecek geçiş üstünlüğü otomatik olarak belirleniyor. Böylece araç sayısının fazla olduğu geçişlerde gereksiz beklemelerin önüne geçilmiş, trafik yoğunluğu azaltılarak araçların yakıt tasarrufuna katkıda bulunulmuş, şehirdeki araçların sera gazı emisyonu oranı en aza indirilmiş oluyor.

Ulaşım konusunda akıllı şehircilik

Öte yandan, akıllı şehircilik uygulamalarının en fazla önem kazandığı alanlardan olan ulaşım konusunda, Akıllı Bisiklet Uygulaması (KAYBİS), Akıllı Ödeme Sistemi, Kayseri Kart Akıllı Geçiş Sistemleri, Trafik Kontrol Merkezi, Akıllı Kavşak Projesi, Akıllı Otopark Projesi, Akıllı Durak Projesi gibi pek çok kritik projelere imza atmış olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yol inşa ve iyileştirme çalışmalarının yanı sıra gerçekleştirdiği bu türden akıllı şehir çözümleri ile şehrin ulaşılabilir bir konuma ulaşmasına aracı oluyor. Kayseri Büyükşehir’in çalışmaları ile 125 adet kavşakta akıllı kavşak imalatı yapılarak, Trafik Kontrol Merkezi’nden yönetilirken, Trafik Kontrol Merkezi’nden 300 adet kamera ile ana arterler ve kavşaklar da izleniyor.

Türkiye’deki ilk akıllık uygulamalarla şehirde güvenlik ve konfor üst seviyede

Kendi alanında Türkiye’de ilk kez Kayseri’de hayata geçirilen Uzaktan İzleme Merkezi (UZİMER) sayesinde hem güvenlik hem konfor artışı, hem de önemli oranda tasarrufa gidilirken, sistem sayesinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait yaya alt ve üst geçitler, pasajlar ve tramvay duraklarında bulunan yürüyen merdivenler ve asansörler, 7 gün 24 saat tek bir merkezden izlenebiliyor.

Öte yandan yine bir akıllı şehircilik uygulaması olan Türkiye’de ilk olan ‘Havuz Suyu Uzaktan Kontrol ve İzleme Cihazı ve Uv Cihazı’ ile Büyükşehir’in Spor A.Ş. ve KAYMEK tesislerindeki 24 adet yüzme havuzu takip edilerek yönetiliyor. Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin park, bahçe ve yol refüjlerinde ise hem tasarruflu hem de verimli sulama sağlayan akıllı sulama sistemleri de şehrin canlı dokusuna katkı sağlıyor. Bununla birlikte akıllı aydınlatma sistemleri ile gün ışığı bittiğinde aydınlatmalar çalışırken, gün ışığı başladığında ise aydınlatma ışıkları kapanarak etkin ve verimli bir aydınlatma gerçekleştirilmiş oluyor.