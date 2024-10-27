Kayseri 6. Bilim Şenliği, ikinci gününde bilime damgasını vurdu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi organizasyonu ile her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen Bilim Şenliği’nin 6’ncısı, 2’nci gününde ünlü Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız’ın konferansı ve diğer stant etkinlikleri ile bilim dünyasına adeta damga vurdu.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde başlayan, 50’nin üzerinde desteği olan kurum ve 100’den fazla etkinlik gerçekleştirmek üzere 124 etkinlik çadırının yer aldığı şenlik, her yaş grubundan vatandaşı konuk etti. Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan büyükşehir belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi tarafından yapılan bilim dolu etkinliğin ikinci gününde, Plan-S ve INFINIA’da Bilimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve eski bir NASA araştırmacısı olan Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Evrende Yaşam ve Zekâ Arayışı konulu konferans verdi. Yaklaşık 1 saat süren eğlence, merak ve bilim dolu konferansta konuşan Yıldız, dinleyenlerine merak uyandıran, çarpıcı ve önemli bilgiler aktardı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’ye 6. Bilim Şenliği dolayısıyla gelen Plan-S ve INFINIA’da Bilimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve eski bir NASA araştırmacısı olan Astrofizikçi Yıldız’ı millet bahçesi içerisindeki Kayseri Mutfağı’nda konuk ederek bilim dolu sohbet etti. Büyükkılıç ayrıca Yıldız’a Kayseri mutfağındaki lezzetleri de tanıttı. Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleşen 6. Bilim Şenliği’nde inanılmaz bir etkinlik düzenlediğinin altını çizerek, konferansta emeği olan başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti. Yıldız, çok büyük bir alanda hiç boş yer kalmayacak şekilde gerçekleştirdiği konferanstan duyduğu memnuniyeti ifade ederek bu bilim ateşinin Türkiye’ye yayılması için her şehrin bu türden etkinlikler yapması temennisinde bulundu. Yıldız Başkan Büyükkılıç’a Plan-S Uydu ve Uzay Şirketi’nin uzaya gönderdiği uyduların küçük bir maketini hediye olarak takdim etti.

Kayseri Bilim Şenliği’nde müthiş bir kalabalık olduğunu ifade eden Astrofizikçi Yıldız, şenlikte konferans verdiğini ifade ederek; “Yaşam arayışı ile alakalı buradaki Kayserililere konuştuk. İnanılmaz bir ilgi var ve onlarca soru ile karşılaştık, ilgi ile karşılaştık. Kayseri’de bilimi destekliyoruz” dedi. Burada devasa bir organizasyon yapıldığını sözlerine ekleyen Yıldız, “Buradaki inanılmaz ilginin gelecekte Teknofest ile beraber de desteklenmesi çok güzel olacaktır, onu da destekliyoruz. Buradaki kalabalık kesinlikle Teknofest’in Kayseri’ye gelmesini hak ediyor. Herhalde önümüzdeki belki bir sonraki sene ya da önümüzdeki yıllar içerisinde kesinlikle gelmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerinde bulundu. 6. Bilim Şenliği ziyaretçilerinden ortaokul öğrencisi Cemre Gerçek, Bilim Şenliği’ni gezdiğini ve ilginç bulduğunu ifade ederek, şenlikten memnuniyet duyduğunu paylaştı. Gösterilerden çok etkilenen ve şenliği seven öğrencilerden Efsan Aytekin’in de mutluluk gözlerinden okundu. Öğrencilerden Mehmet Alp Öztürk ise bilim şenliğini çok eğlenceli olarak niteleyerek, beğendiğini ifade etti. Ziyaretçilerden Serpil Akgöllü ise gezerek bitiremedikleri şenliği çok beğendiklerini ifade ederek, “Çok hoşumuza gitti, yapılan etkinlikler, tanıtımlar, öğrencilerin olsun, hocaların olsun. Çok güzel bir imkân hem bizim için hem çocuklarımız için hem Kayseri için hem devletimiz için çok şahane bir şey. Yapanların ellerine sağlık, emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum” diye konuştu. Şenlikte Ferhat Saraç isimli ziyaretçi de; “Çok beğendim. Stantlarımız özellikle yeni neslimiz için fikir uyandıracak, ufuklarını geliştirecek ve hedeflerinde fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çocuklarım için meslek seçimlerinde ve ülkelerine katkılarında faydalı olacağını düşünüyorum” dedi. Stant açan öğrenci Atagün Durak, dünyadaki diğer insansız hava araçlarından (İHA) çok farklı görevi olduğunu ve kendi İHA’larının yerdeki değil havadaki hedefleri vurabildiğini anlatarak, bilim şenliğini gezdiğini, çok fazla proje gördüğünü ve çok fazla bilgi alışverişi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Üniversite öğrencisi Saliha isimli ziyaretçi ise çok renkli ve eğlenceli bir etkinlik olarak nitelediği 6. Bilim Şenliği’nde, farklı bilimsel etkinliklerin yer aldığını dile getirerek, “Bence öğrencilere, çocuklara, insanlara çok şey katmıştır. İlgi çekici çok şey var çünkü. Çok güzel ve çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Böyle etkinliklerin daha sık, daha çok yapılmasını isteriz” ifadelerinde bulundu.