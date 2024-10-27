Özhaseki evlatları vakıf kurdu

Kayseri 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.10.2024 tarihli kesinleşme şerhi ile E: 2024/284, K: 2024/ 313 sayılı kararı ile Haseki Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı resmi olarak tescillendi. İnsan kaynağını bilgi üreten, geliştiren ve kullanan konumuna getirmek amacıyla kurulan Haseki Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetenekli ve başarılı, milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı, maddi olanakları kısıtlı çocuklar ve gençler başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyetine katkılar sağlayacak kişilikli ve öncü gençleri, onları yetiştirecek eğitim sistemini destekleyen vakıf senedinde belirtilen amaçları yerine getirecek.

Öte yandan 500 bin lira mal varlığı bulunan vakıfın yönetim kurulu ise şu şekilde; Neşe Özhaseki, Şükran Elif Özhaseki Kemaloğlu, Enes Özhaseki, Merve Karaca ve Zeynep Yurt’tan oluşmakta.

Vakfın sona ermesi halinde ise mal ve hakların devri, Melikgazi ilçesinde bulunan Seyid Burhaneddin Hz. Hizmet vakfına devredileceği Türk Medeni Kanunu’nun 104. Maddesi gereceğinde ilan edildi.