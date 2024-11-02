Kayseri-Antalya arası yolculuk 2 saat 45 dakikaya düşecek

Kayseri ve Antalya arasındaki yolculuk süresi ise 2 saat 45 dakikaya düşecek. Böylece, Türkiye'nin önemli şehirleri arasındaki bağlantı güçlenerek, hem ticaret hem de turizm açısından önemli bir avantaj sağlanacak. Yeni yüksek hızlı tren hattı ile birlikte, yolcular modern tren konforuyla, güvenli ve hızlı bir şekilde seyahat edebilecek.

Bu projeyle, Türkiye'nin demiryolu ulaşımında sağlanan bu önemli gelişme, seyahat alışkanlıklarını da değiştirecek. Hızlı tren hattının tamamlanmasıyla, Antalya’ya olan ulaşım daha da kolaylaşacak ve bölgedeki turizm potansiyeline çok büyük katkısı olacak.