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  • Kayseri-Antalya arası yolculuk 2 saat 45 dakikaya düşecek

Kayseri-Antalya arası yolculuk 2 saat 45 dakikaya düşecek

Türkiye, demiryolu ağını genişletmeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın öncülüğünde hayata geçirilecek olan Kayseri-Antalya Yüksek Hızlı Tren Hattı, ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getirecek. Bu yeni hat, Alanya ile Konya arasındaki seyahat süresini sadece 1 saate, Kayseri - Antalya arasını da 1 saat 45 dakikaya indirecek.

Kayseri-Antalya arası yolculuk 2 saat 45 dakikaya düşecek

Kayseri ve Antalya arasındaki yolculuk süresi ise 2 saat 45 dakikaya düşecek. Böylece, Türkiye'nin önemli şehirleri arasındaki bağlantı güçlenerek, hem ticaret hem de turizm açısından önemli bir avantaj sağlanacak. Yeni yüksek hızlı tren hattı ile birlikte, yolcular modern tren konforuyla, güvenli ve hızlı bir şekilde seyahat edebilecek.

Bu projeyle, Türkiye'nin demiryolu ulaşımında sağlanan bu önemli gelişme, seyahat alışkanlıklarını da değiştirecek. Hızlı tren hattının tamamlanmasıyla, Antalya’ya olan ulaşım daha da kolaylaşacak ve bölgedeki turizm potansiyeline çok büyük katkısı olacak.

Haber Merkezi

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