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Kayseri Arkeoloji Müzesi, Tarihseverlerin Uğrak Noktası: 2024'te 186 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Tarihi Kayseri Kalesi içerisinde yer alan Kayseri Arkeoloji Müzesi, 2024 yılında 186 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaparak bölgenin kültürel cazibe merkezi olmaya devam etti.

Kayseri Arkeoloji Müzesi, Tarihseverlerin Uğrak Noktası: 2024'te 186 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Kalkolitik dönemden Osmanlı’ya uzanan 6 bin yıllık bir tarihin sergilendiği müze, tarihi öğrenmek isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.

13 Sergi Salonu ve 38 Bin Eser

Kayseri Arkeoloji Müzesi Müdürü Gökhan Yıldız, müzenin tarihine ve modernleşme sürecine dair bilgiler paylaştı. 2019 yılında Kayseri Kalesi’nin içerisinde açılan yeni hizmet binasıyla ziyaretçilerini ağırlayan müze, 13 sergi salonunda yaklaşık bin 900 eseri teşhir ediyor. Toplam envanterinde ise 38 bine yakın esere sahip olan müze, ziyaretçilere tarih boyunca bu eserlerin nasıl üretildiğini ve kullanıldığını anlamaya yönelik deneyimler sunuyor.

2024: Başarılarla Dolu Bir Yıl

2024 yılını “kazanımlarla dolu bir yıl” olarak niteleyen Yıldız, müze ziyaretçi sayısının 200 bine yaklaşmasından memnun olduklarını belirtti. Geçmişin izlerini bugüne taşıyan müze, yeni nesil müzecilik anlayışıyla kültürel bir köprü görevi üstleniyor ve 2025 yılında ziyaretçi sayısını daha da artırmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

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