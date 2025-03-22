  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Basın Camiasında Yas: Gazeteci Oktay Ensari Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kayseri Basın Camiasında Yas: Gazeteci Oktay Ensari Son Yolculuğuna Uğurlandı

Merhum Ensari'nin cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kayseri Basın Camiasında Yas: Gazeteci Oktay Ensari Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kayseri basın dünyasının önemli isimlerinden Gazeteci Oktay Ensari, tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti.

Yoğun Katılım

Cenaze törenine AK Parti Kayseri Milletvekilleri, belediye başkanları, il protokolü, ticaret ve sanayi odası temsilcileri, meslektaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oktay Ensari, basın camiasında bıraktığı derin izlerle anılmaya devam edecek.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

ERÜ'de kar altında Nevruz şenliği düzenlendi
ERÜ’de kar altında Nevruz şenliği düzenlendi
Kar altında Nevruz kutlaması
Kar altında Nevruz kutlaması
Abdullah Gül'den Oktay Ensari'ye taziye mesajı
Abdullah Gül’den Oktay Ensari’ye taziye mesajı
Kayseri Model Fabrika, KOBİ'lere Yeşil Dönüşümde Rehberlik Edecek
Kayseri Model Fabrika, KOBİ’lere Yeşil Dönüşümde Rehberlik Edecek
Vekil Cıngı, 'Çocuklarımızı erken yaşta meslek okullarına yönlendirmeliyiz'
Vekil Cıngı, “Çocuklarımızı erken yaşta meslek okullarına yönlendirmeliyiz”
Öldürmeye teşebbüsten yargılanan sanık suçlamayı reddetti
Öldürmeye teşebbüsten yargılanan sanık suçlamayı reddetti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!