Kayseri Basın Camiasında Yas: Gazeteci Oktay Ensari Son Yolculuğuna Uğurlandı
Merhum Ensari'nin cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Kayseri basın dünyasının önemli isimlerinden Gazeteci Oktay Ensari, tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti.
Yoğun Katılım
Cenaze törenine AK Parti Kayseri Milletvekilleri, belediye başkanları, il protokolü, ticaret ve sanayi odası temsilcileri, meslektaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oktay Ensari, basın camiasında bıraktığı derin izlerle anılmaya devam edecek.