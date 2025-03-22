Elitaş'tan muhalefete eleştiri: 'Çözümü sokakta aramak çapulcuların işidir'

Programa AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri Milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Elitaş’tan Demokrasi Vurgusu

Ana muhalefeti demokrasiye inanmaya davet ettiğini söyleyen Elitaş, "Benim milletvekilliği görevim önerge vermektir, kanun teklifi sunmaktır. Parlamento kabul eder yada etmez. Kabul ederse parlamentonun malıdır. Kabul etmezse zaten yok hükmündedir. Fakat geçmiş dönemin Anayasa Mahkemesi bizi kapatma davası ile yargıladı. Partimizi 20 milyon TL cezaya mahkum ettiler. Sesimizi çıkarmadık. Dedik ki yargı böyle karar vermiştir. Doğru bir karar da olmasa yargının kararına karşı durmak değil, onu kabul etmek gerekir dedik. 341 milletvekilinin olduğu bir siyasi parti ile ilgili açılan kapatma davasında ne meclis kürsüsünü işgal ettik, ne sokaklarda yürüyüş yaptık. Ne de milleti sokağa döktük. Bunlar Fazilet ve Refah Partisi’nin kapatma davasında da böyle olmuştur. AK Parti’nin kapatma davasında da aynı şey yaşandı. Yani çözümü sokakta aramak çapulcuların işidir. Çözümü sandıkta aramak, demokrasiye inananların işidir. Ben bugün ana muhalefet partisini sokaklara çağırmak değil, demokrasiye inanmaya davet ediyorum. Hamdolsun bizim yargılanmalarımız hırsızlıkla değil, yolsuzluktan değil, terörle kol kola gezmekten değil Ziya Gökalp’in şiirini okuduğumuz için yargılandık biz. Ne sokaklara döküldük ne de isyana kalkıştık, ne de hiç kimseyi isyana davet ettik" dedi.

Mustafa Elitaş, konuşmasında ana muhalefeti demokrasiye inanmaya davet ederek, çözümün sokakta değil sandıkta aranması gerektiğini ifade etti. Elitaş, geçmişte yaşanan siyasi davalara atıfta bulunarak, "Biz hiçbir zaman sokaklara dökülmedik, çözümü demokraside aradık," dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Türkiye Sağlık Teknolojilerinde Lider Olacak"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde dünya lideri olma hedefini vurguladı. Memişoğlu, Kayseri’de yapılan sağlık değerlendirmelerinin ardından, ülkenin sağlık teknolojilerini ihraç eden bir konuma geleceğini belirtti.

Birlik ve Beraberlik Mesajları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, birlik ve beraberlik mesajları vererek katılımcılara teşekkür etti. Program, önceki dönem il başkanlarına hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.