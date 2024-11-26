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Kayseri beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Kayseri yağan karla beraber beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Kayseri GündemEditör

Kayseri yağan karla beraber beyaza bürünürken; kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri’de etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ekipler yolları açmak için çalışma yürütürken; yağan kar ile beraber kentte beyaza büründü. Kocasinan ilçesinde bulunan Mimarsinan Parkı’nda da yağan kar ile beraber kartpostallık görüntüler oluştu.

Sonbahar renklerinin üzerine yağan kar, görenleri büyüledi.

İHA
Kayseri Gündem

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