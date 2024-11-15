Kayseri Bilim Merkezi, ara tatilde çocukları bilimle tanıştırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kayseri Bilim Merkezi, okulların ara tatilinde öğrencilere yönelik eğitici ve eğlenceli atölye etkinlikleri düzenleyerek bilime olan ilgiyi artırdı.

Türkiye’nin TÜBİTAK destekli 6 bilim merkezinden biri olan Kayseri Bilim Merkezi, çocukların bilimle tanışmasını ve bu alanda beceriler geliştirmesini sağlamak için çeşitli etkinlikler sunuyor. Bilim Merkezi eğitmenleri tarafından ara tatilde titizlikle hazırlanan program, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sundu.

13 Kasım’da, 7-9 yaş grubundaki öğrencilere yönelik olarak, bilimsel keşiflere dayalı çeşitli atölyeler düzenlendi. Bu atölyeler arasında, "Mikro Dünya", "Elektronik Puzzle", "Oyun Hamuru Elektrik Devresi", "Origami", "Güneş Gözlemi" ve "Uzay Kapsülü" gibi interaktif etkinlikler yer aldı. Bu atölyelerle çocuklar, bilimsel prensipleri eğlenceli ve uygulamalı bir şekilde öğrenme fırsatı buldular.

14 Kasım’da ise 10-13 yaş aralığındaki çocuklar için farklı ve daha ileri düzey etkinlikler planlandı. "DNA Modeli", "Elektroskop", "Lego Wedo", "Ahşap Tasarım", "Güneş Gözlemi" ve "Oryantiring" gibi çeşitli bilimsel çalışmalar, çocukların farklı düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı oldu.

Kayseri Bilim Merkezi eğitmeni Emre Karakebap, burada bilim akademisinde kamp programı yaptıklarını anlattı.

Miniklerden Başkan Büyükkılıç’a teşekkür

Büyükşehir’in ara tatil kampına katılan 5’inci sınıf öğrencisi Zeynep Nazlı da atölyede çok eğlendiklerini, arkadaşlarıyla keyifli vakitler geçirdiklerini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a verdiği bu imkânlardan dolayı teşekkür etti.

4’üncü sınıf öğrencisi Hatice Esma İmce ise Bilim Merkezi’ne ilk defa geldiğini, burada çok eğlendiğini, Bilim Merkezi’ni çok sevdiğini ifade ederken, Mehmet Erdem de geldiği bu kursları her çocuğa tavsiye ettiğini, daha önce de robotik kodlama kursuna geldiğini, bilgilendirici faaliyetlere katıldığını kaydetti.

Kayseri Bilim Merkezi’nin bu tür etkinliklerle, öğrencilerin bilimsel düşünme yetilerini geliştirmeleri, meraklarını artırmaları ve öğrenmeye yönelik olumlu bir tutum kazanmaları sağlanıyor. Bu tür programlar, sadece eğitici değil, aynı zamanda çocukların teknoloji ve bilimle tanışarak bu alanlarda kendilerini ifade edebilmelerini sağlayan fırsatlar sunuyor.