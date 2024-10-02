Kayseri boks duayeni Hasetçi kardeşler

Kayserinin elli yıldır Kayseri boks spor tarihine damga vurmuş abi kardeşti onlar.

Ali ve Faruk Hasetçi...

Abi Ali Hasetçi 1972 yılında boksa başlamış,1976 yılında Balkan şampiyonu olarak Türk bayrağını göndere çektirmişti.

Uzun yıllar 57 kiloda Milli takımın adeta gediklisi olmuş, yıllarca Türkiye şampiyonluklarını kimselere kaptırmamıştı

Amatör boksta kilosunda ''en teknik boksör'' ünvanını almış bir sporcuydu.

O yıllarda dünyada Muhammet ALİ'nin, Kayseri’de ise Ali Hasetçinin boksun halkımız tarafından sevilmesine ve rağbet görmesine büyük katkıları olmuştu.

Ali Hasetçi adı adeta Kayseriyle özdeşleşmişti.

İşte böyle bir abinin kardeşi de tabi ki bokstan uzak kalamazdı.

Hasetçi namına layık bir boksör, iyi bir insan ve ahlaklı bir sporcu olmalıydı.

Ve öyle de oldu.

1974 Yılında boks eldivenlerini takan Faruk Hasetçi, 15 yıl süren ferdi spor hayatında birçok başarılara imza attı.

Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası müsabakalarda birçok madalya kazandı.

Kariyerinde yaptığı 79 müsabakada 72 galibiyet 7 mağlubiyeti bulunmaktadır.1986 Yılında Avrupa’nın en teknik boksörü olma ünvanını aldı.

1989 Yılında ferdi olarak boksu bırakan Faruk Hasetçi bugün hala boksla olan ilişkisini devam ettirmektedir.

Altmış yaşını geçmesine ve yoğun iş temposuna rağmen otuz dört yıldır hala boksun içinde haşır neşir olmaktadır.

Hem antrenör, hem yönetici, hem asbaşkan...

Dahası...

Sporcuların ağabeyisi,hamisi,hocası,dert ortağı olarak.

Bana göre Faruk Hasetçinin bu yönü her türlü takdirin üzerindedir ve çok değerlidir.

Yıllardır Kayseri’de boks sporuna gönül vermiş gençlere maddi ve manevi destek olup onları her türlü kötülüklerden uzaklaştırıyor olması kutsanacak bir meziyettir.

Yeri geldiğinde masraflarını kendi cebinden ödeyerek gençleri turnuvalara götürüyor olması günümüzde

Her babayiğidin karı değildir.

Altı salonda dört yüze ulaşan sporcu, Furkan DOĞAN,Hikmet PAR,Kayseri BİRLİK,Kadir HAS gibi spor merkezlerinde boks sporunu yapabilmektedir.

Kıng Boks,Wuşhu,Mautay gibi spor dallarıda bu salonlarda icra edilebilmektedir.

Faruk Hasetçinin bu emeği ve gayretiyledir ki...

Bu zamana kadar altı bine yakın sporcu boksla tanışabilmiş...

Üç yüz beden eğitimi öğretmeni spor hocalığına ilk adımı atabilmiştir.

Bu aşkladır ki Ali Doğan gibi Avrupa şampiyonları, Gülsüm TATAR gibi dünya şampiyonları Kayseri’den çıkabilmiştir.

Kayseri adı bu sporcular sayesinde dünya çapında anılır olmuştur.

Evet...

Faruk Hasetçi soyadının getirdiği sorumluluk ile ahlaklı ve terbiyeli yüzlerce boks sevdalısını boksla tanıştırmıştır.

Görünen o ki...

Faruk HASETÇİ nefesi yetene kadar Kayseri’deki boks sporunun emanetçisi olmaya devam edecektir.

Biz Kayserililer olarak da...

Hasetçilere dün olduğu gibi bundan sonra da minnet ve şükran duyguları beslemeye devam edecegiz ve onlardan hep gurur duyacağız.

Başta Ali Hasetçi olmak üzere Faruk Hasetçi ‘ye sağlık, mutluluk ve esenlik dolu nice uzun yıllar diliyorum.

Saygılarımla...

(İlhan BOLCA)