Kayseri Büyükşehir'den 'kuru peyzaj' uygulamaları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile teşvik edilen kavşak ve refüjlerde kuru peyzaj uygulamalarına ağırlık veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, şehri daha estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Şehrin görselliğini öne çıkaran hizmetlere bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından 2024 yılı peyzaj ve altyapı çalışmaları kapsamında, toprak alanlarda kuru peyzaj dolgu, tesviye, dikim-ekim ve sulama sistemleri yapımlarına devam ediliyor.

Son yıllarda değişen iklim şartlarına uyum sürecinde, su verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması, toplumsal farkındalığın arttırılması maksadıyla başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Su Verimliliği Seferberliği kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları teşvik ediliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi de uygulamış olduğu kavşak ve refüjlerde kuru peyzaj uygulamalarına ağırlık veriyor.

Ekipler tarafından 15 Temmuz Bulvarı Hacılar Kavşağı ve Altınoluk Kavşağı yolunda bulunan 4 bin metrekarelik 2 adet büyük kavşakta, bitkisel uygulama ve kuru peyzaj uygulamaları yapılarak estetik ve işlevsel birer kullanım ortaya çıkarıldı.

Şehrin muhtelif yerlerinde su tasarrufu için kuru ve kurakçıl peyzaj uygulamaları devam ederken, 2024 yılında kuru peyzaj için 250 bin kilogram beyaz taş, 60 bin kilogram siyah taş, 15 bin metre çim ayırıcı tül ve 250 bin kilogram ponza malzemeleri kullanıldı.