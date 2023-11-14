Kayseri Taekwondo sporcuları kuşak atladı

Taekwando branşında yüzlerce, sporcu düzenlenen törenle kuşak atladı. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Kuşak Töreni'nde binin üzerinde sporcu ter döktü

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  • 14.11.2023 11:33
  • Güncelleme: 14.11.2023 11:43
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Kayseri Taekwondo sporcuları kuşak atladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Taekwando branşında yüzlerce, sporcu düzenlenen törenle kuşak atladı. Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Kuşak Töreni’nde binin üzerinde sporcu ter döktü

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in başlatmış olduğu binlerce lisanslı sporcuya ulaşan ERVA Spor Kulübünden de yüzü aşkın sporcu bu tören ile yeni kuşaklarına kavuştu. Törene Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Ozan Açıkgöz, protokol üyeleri, sporcular, antrenörler ve sporcu velileri katıldı. Tören protokol konuşmalarının ardından taekwondo sporcularının birbirinden güzel gösterileriyle devam etti.

Gösterilerin akabinde protokolün sınavı başarıyla tamamlayan sporculara kuşaklarını takması ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

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İHA

Kayseri Gündem
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