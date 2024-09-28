Kayseri, büyükşehir ile Türkiye'nin Çevre Seferberliği'ne katkı sağlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen çevre uygulamaları ile farkındalık çalışmaları yapmaya devam ediyor. Kentin havasından suyuna, taşından toprağına ve canlısına kadar her kısmına duyarlılık gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, birbirinden önemli ve özel projelerle 21. Yüzyılda Türkiye’nin Çevre Seferberliği’ne de katkı sağlıyor.

Çevre ile ilgili daire başkanlığı bulunan ve faaliyetler yürüten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, enerji tasarrufu ile ilgili 2023 hedeflerini içeren Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda Teknik İşler Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla tasarruf genelgesine tam uyum sağlarken, tüm tesislerinde Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi ile yönetiliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları tarafından New York’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 79’uncu Genel Kurulu’na özel "21. Yüzyılda Türkiye’nin Çevre Seferberliği" kitabında 80 ilin yaptığı çevreci faaliyetler anlatıldı.

Kitapta, büyükşehir belediyelerin çevre konusunda katı atıktan hafriyata, Su ve kanalizasyon hizmetlerinden arıtmaya kadar çok sayıda önemli görev ve sorumlulukları anlatıldı. Bu konuda, Kayseri’nin, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili, yetkili diğer kurum ve kuruluşların çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor.

Çevre dostu doğalgazlı ve elektrikli otobüsleri, katı atık depolama ve transfer tesisleri, hafriyat yönetim sistemi, atık su arıtma tesisleri, yenilenebilir enerji kaynakları olan GES ve RES yatırımları, İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) Kayseri İklim Hareketi Projesi faaliyetleri, çevre festivalleri, eğitim seminerleri, çalıştayları ve yüz binlerce fidan dikimi ile bu gibi pek çok çevreci uygulamalarıyla Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin daha temiz ve yaşanabilir bir kent olması için gayretlerini sürdürüyor.

Planlı eylem programlarıyla, sera gazı emisyonlarını 2053 yılında en az yüzde 77 oranında azaltmayı hedefleyen ve net sıfır hedefine ulaşma yolunda olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon metrekare yeşil alana sahip Millet Bahçesi Projesi’ni hayata geçirdi. Hava Kalitesi İyileştirme Projesi ile 4 bin adet doğalgaz kombi desteği, 2023 yılında katı atık depo gazından 45.000.000 kwh/yıl elektrik üretimi, Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi ile 20.000.000 kW/h elektrik üretimi, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santralleri ve Yatırımları ile 11.000.000 kw/h elektrik üretimi, 21 mw gücünde 3 adet rüzgâr türbininden oluşan Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi ile 60.000.000 kW/h elektrik üretimi, Tıbbi Atık ve Sterilizasyon Tesisi, Hafriyat Atığı Yönetim Sistemi, Entegre Katı Atık Depolama Tesisi Projesi, Yeni Tramvay Araçlarımız ve Yeni Tramvay Hattı Ağı, Doğalgazlı ve Elektrikli Otobüslerimiz ve KAYBİS Bisiklet İstasyonları ile ağaç dikimleri ve yeni yeşil alanlar ile şehrin akciğer kapasitesini genişleterek çevreci ve son teknoloji yatırımları şehre kazandırma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Büyükşehir’den yeni 5 yılda da çevre konusunda ‘çevreleyici’ çalışmalar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği tüm proje ve çalışmaları ile çevre konusunda ciddi mesafeler alırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yeni 5 yıl hedefleri içerisinde olan projeleri ile de çevre noktasında yine kenti çevreleyecek faaliyetlere imza atacak.

Bu kapsamda, İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planı ile İklime Dirençli Şehir Gelişimi ve Sağlıklı Kent Yaşamı, Kuraklıkla Mücadele ve Sürdürülebilir Organik Tarım, Binalar ve Sanayide Temiz Enerjiye Dönüşüm, Yeşil ve Akıllı Kent Ulaşımı ile Sürdürülebilir Çevre Yönetimi konularında hazırlıklar tamamlandı. Yeni 5 yılda, yeni Millet Bahçeleri, Ağaçlandırma Projeleri, Mesire Alanı Projeleri, Rekreasyon Alanı Projeleri, Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde Yeni Prosesler, Katı Atık Transfer İstasyonları, Gürültü Eylem Planı ve Yağmur Suyu Hasadı gibi projeler gündeme alınırken, ‘Akıllı ve Dijital Kayseri’ , ‘Dirençli Şehir Kayseri’ , ‘Üretken ve Rekabetçi Kayseri’ ile ‘Çevreye Duyarlı Kayseri’ ve ‘Sıfır Atık Uyumlu Kayseri’ meydana gelecek.