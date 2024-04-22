Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Okuyan ve Okutan Şehir’ Kayseri’ye yakışan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kapsayacak şekilde düzenlediği çocuklara özel Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, okuyan ve okutan şehir Kayseri mottosuyla donanımlı, eğitimli bir nesil yetişmesi için çocuk kütüphaneleri ve rekorlar kıran kitap fuarlarının ardından şimdi de Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği’ni çocuklarla buluşturdu.

19 Nisan’da kapılarını açan Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, çocuklar tarafından çok sevildi. Birbirinden farklı yazarlarla bir araya gelen minik kitapseverler, kitap fuarında gün boyu doyasıya geziyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde ev sahipliği yaptığı Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği, çocukların ve ailelerinin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Kendilerini eğlenceli figür ve karakterlerin karşıladığı fuarı ve şenlik alanını gezen, doyasıya eğlenen minikler, fuarda birçok yazarla bir araya gelmenin de mutluluğunu yaşadılar.

Hem kitap fuarında hem de Spor A.Ş., KAYMEK ve Kayseri Bilim Merkezi’nin stantlarında gönüllerince vakit geçiren çocuklar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki spor aktiviteleri ve çocuk oyun alanlarından da gün boyu faydalandılar.

Büyükşehir’den 23 Nisan armağanı

Kitap fuarının kendilerine 23 Nisan armağanı olduğunu söyleyen çocuklar ve aileleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve ekibine teşekkür ettiler.

Ulaşım noktasında vatandaşlara destek olan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği’ne ailelerin çocukları ile birlikte daha kolay erişebilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor. Şenlik için 20-21-23-27 ve 28 Nisan tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi arasında 639 hat kodlu seferler ile ücretsiz hizmet veriliyor.