Kayseri dahil 15 ilde Yasa Dışı Bahis'e yönelik SİBERGÖZ-43 operasyonu 54 gözaltı

İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik nitelikli dolandırıcılık suçlarından SİBERGÖZ-43 Operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Kayseri’nin de içerisinde olduğu toplamda 15 ilde operasyon için düğmeye basıldı. Yürütülen operasyonlar kapsamında 54 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Muğla, Manisa ve Antalya merkezli Mersin, Adana, Osmaniye, Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun'da “SİBERGÖZ-43” operasyonları düzenlendi.

Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 313 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi. Ayrıca operasyonlar sonucu: 2 adet ruhsatsız tabanca, 147 adet tabanca mühimmatı, çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında; “Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara Vatanda olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” ifadelerine yer verdi.