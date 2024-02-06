Kayseri'de Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı yapıldı

Kayseri'de yapılan Tarımsal Üretim Planlaması ile kentin tarımı masaya yatırıldı.

Kayseri'de Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı yapıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de yapılan Tarımsal Üretim Planlaması ile kentin tarımı masaya yatırıldı.

Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız’ın başkanlığında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda, kentte tarım alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bakanlık il temsilcileri, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kayseri'de Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı yapıldı
Kayseri'de Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı yapıldı
İHA
Kayseri Gündem

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