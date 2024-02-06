Kayserispor 9 maçta 2 puan aldı

7 maç peş peşe kaybeden Kayserispor, oynadığı son 2 maçından beraberlikler alarak hanesine 2 puan yazdırabildi. Sarı Kırmızılı takımda galibiyet hasreti 9 maçı buldu.

Kayserispor 9 maçta 2 puan aldı
Kayseri GündemEditör

7 maç peş peşe kaybeden Kayserispor, oynadığı son 2 maçından beraberlikler alarak hanesine 2 puan yazdırabildi. Sarı Kırmızılı takımda galibiyet hasreti 9 maçı buldu.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, ligde oynadığı son 2 maçından beraberlikler ile ayrıldı. Fenerbahçe ile başlayan mağlubiyetler serisine Antalyaspor maçı ile nokta koyan Kayserispor, son 2 maçından 2 beraberlik aldı. Yeni teknik direktör Burak Yılmaz nezaretinde çıktığı Antalyaspor ve Gaziantep maçlarını 1-1’lik sonuçlar alarak hanesine 2 puan yazdıran Kayserispor, her ne kadar galibiyet orucunu 9 maça çıkarsa da yenilgi serisini noktalandırmış oldu ama ligde 9 maçtır galip gelemiyor.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde 7, Burak Yılmaz yönetiminde 2 maça çıkan Kayserispor, rakiplerini mağlup etmeyi başaramıyor. Pazartesi günü ligin 25. hafta maçında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek sarı kırmızılılar, 3 puan hasretini sona erdirmeyi hedefliyor.

Kayserispor 9 maçta 2 puan aldı
İHA
Kayseri Gündem

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