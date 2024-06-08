Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda R.G., M.F.D., S.H., C.D. ve H.S.’yi yakaladı. Yapılan aramalarda ise; 5 parça halinde 588 gram narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahsa "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan, 2 şahsa ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Başkan Palancıoğlu,ÇEVREFEST'te konuştu
Başkan Palancıoğlu,ÇEVREFEST'te konuştu
Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
Kayseri'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
Tesbih Ustası Kalaycıgil, Almanya'daki fuarda Kayseri'yi temsil edecek
Tesbih Ustası Kalaycıgil, Almanya’daki fuarda Kayseri’yi temsil edecek
Sarız'da 1 kişinin öldüğü kavganın duruşmasında karar çıktı: 3 sanığa müebbet artı 9 yıl hapis
Sarız'da 1 kişinin öldüğü kavganın duruşmasında karar çıktı: 3 sanığa müebbet artı 9 yıl hapis
Milletvekili Özsoy'un acı günü 
Milletvekili Özsoy’un acı günü 