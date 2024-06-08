Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri'de torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri’de "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda R.G., M.F.D., S.H., C.D. ve H.S.’yi yakaladı. Yapılan aramalarda ise; 5 parça halinde 588 gram narkotik madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şahsa "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan, 2 şahsa ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.