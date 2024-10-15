Kayseri'de 'torbacılara' operasyon: 5 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de 'torbacılara' operasyon: 5 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ’torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan ve ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda; İ.A. (43), F.Y. (29), M.Ç. (40), A.E. (27) ve U.M.Y. (20) yakalandı. Şahısların üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda; 8 parça halinde 2,84 gram narkotik madde, 893 adet narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
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