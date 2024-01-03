Kayseri'de 1 ayda 3 kasten öldürme olayına karışan 15 şüpheli şahıs yakalandı

Kayseri’de asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından aralık ayında yapılan çalışmalarda, 1 ayda 3 kasten öldürme olayına karışan 15 şüpheli şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suça ve suçluya geçit vermemek için 1-31 Aralık ayında çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin çalışmaları şu şekilde:

"3 kasten öldürme olayına karışan 15 şüpheli şahıs yakalandı. 9 yağma (gasp) olayının şüphelisi 16 şahıs yakalandı, fuhuş yapıldığı tespit edilen 3 ev ilgili komisyon kararı ile kapatıldı. 142 hırsızlık olayında şüpheli 137 şahıs yakalandı. Çalıntı olarak aranan 10 oto ile 8 motosiklet bulundu; olayların şüphelisi 19 şahıs yakalandı. 4 dolandırıcılık olayının şüphelisi 3 şahıs yakalandı. UYAP aranması bulunan 772 şahıs yakalandı. 67 kayıp şahıs bulundu. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak yapılan çalışmalarda; 7 tabanca, 2 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 25 fişek, 8 bıçak, 569,27 gr narkotik madde ile 20 adet uyuşturucu hap ele geçirildi."