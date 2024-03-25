Kayseri'de 1 haftada 19 uyuşturucu taciri yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 565 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 34 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de 1 haftada 19 uyuşturucu taciri yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 565 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 34 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 17-24 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; toplamda 565,25 gram narkotik madde, 139 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 3 adet tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet dolu fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 11 olay kapsamında 34 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılırken bu şahıslardan 19’u adli makamlarca tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde

devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

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