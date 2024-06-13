Kayseri'de 1 haftada 241 ehliyetsiz sürücü yakalandı, 11 araç trafikten men edildi
Kayseri'de polis ekiplerinin son bir haftada trafik denetimlerinde 25 bin 876 araç denetlendi, 241 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapılırken 11 araç da trafikten men edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içinde gerçekleştirilen trafik denetim faaliyetlerinin raporu yayınlandı. Bu kapsamda ekipler; 25 bin 876 araç denetledi, 21 araca abartı egzozdan, 167 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 241 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 96 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 13 araca yönetmeliğe aykırı ışık kullanmaktan, 3 sürücüye drift yapmaktan, 121 sürücüye kask kullanmaktan işlem yapıldı. Denetlenen araçlardan 11’i ise trafikten men edildi.