1 haftada 5 kişiye terörden işlem yapıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 5 kişiye terörden işlem yapıldı.

1 haftada 5 kişiye terörden işlem yapıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 5 kişiye terörden işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 29 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 olmak üzere 5 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli

tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Bu şehre tecritli bisiklet yolu şart!
Bu şehre tecritli bisiklet yolu şart!
CZN Burak taziye için Kayseri'ye geldi
CZN Burak taziye için Kayseri'ye geldi
Yazarlar Birliğinde İhvan'ın Kurucusu Hasan el Benna anlatıldı
Yazarlar Birliğinde İhvan'ın Kurucusu Hasan el Benna anlatıldı
İmam Hatip Spor Oyunları şampiyonu Dedeman Ortaokulu oldu
İmam Hatip Spor Oyunları şampiyonu Dedeman Ortaokulu oldu
Kızılay'dan öğrencilere burs desteği
Kızılay'dan öğrencilere burs desteği
Projeler, Melikgazi Belediyesi'nde jüri karşısına çıktı
Projeler, Melikgazi Belediyesi'nde jüri karşısına çıktı