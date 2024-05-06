Zehir taciri polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Zehir taciri polisten kaçamadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanan bir şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1,32 gram uyuşturucu madde ile madde karşılığı alınan 7 paket sigara, 300 TL para, 1 adet tabanca ve 1 adet de tüfek bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan şahıs da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İHA
Kayseri Gündem

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