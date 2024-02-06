Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Süper Ligin 25'inci haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarına başladı.
Kayserispor’da futbolculara Gaziantep FK maçından sonra verilen iki günlük izin sona erdi. Sarı kırmızılı futbolcular bugün Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleşen idmanda futbolcular ısınma ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
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