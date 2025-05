Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Kayseri’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü maksadıyla sivil toplum kuruluşu üyeleri tarafından düzenlenen programla kutlandı. Burada konuşan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kayseri Şube Başkanı Sedat Ünsal, “İktidar liyakatten uzaklaştırarak yoksulluğu eşitsizliği, adaletsizliği daha da derinleştirmiştir. Ülkemizde iktidar kendi bekası için tüm temel hak ve özgürlükleri hiç olmadığı kadar bir kez daha askıya alınmış durumda. Başta Taksim yasağı olmak üzere 1 Mayıs yasakları da göstermektedir ki toplumun en temel hakları bugün ciddi tehdit altındadır. İktidar bloğunun en son on dokuz Mart'ta olduğu gibi baskıları ve şiddetin boyutları her gün geçen gün artmış durumda. Otuz milyonu aşkın vatandaşımızın oy kullanarak seçtiği belediye başkanları seçilmişler. AKP iktidarı tarafından görevden alınarak yerine kayyum atanarak seçme ve seçilme hakkımız gasp ediliyor. Halk iradesi hiçe sayılarak seçimler anlamsız hale getirilmek, yaşamın tüm alanlarını kontrol altına almak istiyorlar. Yoksulluk ve rant düzenleri devam etsin istiyorlar. Bunun için siyasetçiler, gazeteciler, aydınlar, sendikacılar, avukatlar, sanatçılar, muhalif tüm kesimler hedef alınıyor. Yargı iktidarın en ileri haline getiriliyor. İktidarın bir diğer derdi ise toplumsal ilişkilerin gericilik ve dini referanslar temelinde yeniden düzenlenmesidir. Laiklik karşıtı uygulamalara her gün bir yenisinin eklenmesinin yanı sıra kadın ve kadın bedenine yönelik saldırılar da aynı zihniyetin eseri olarak karşımıza çıkmaktadır” diye konuştu.