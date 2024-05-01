Kayseri'de 1 Mayıs kutlamalarında yoğun güvenlik önlemleri alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Kayseri'de 1 Mayıs kutlamalarında yoğun güvenlik önlemleri alındı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Kayseri’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkusu yaşanıyor. Kentteki sivil toplum kuruluşları ve dernekler 1 Mayıs dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlerken, polis ekipleri de geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 1 Mayıs etkinliklerinin düzenleneceği Cumhuriyet Meydanı ve diğer bölgelerde alınan tedbirleri inceledi. Şube müdürlerinden bilgi alan Aydın, 1 Mayıs’ın güvenli bir şekilde geçmesi için talimatlar verdi.

Kayseri'de 1 Mayıs kutlamalarında yoğun güvenlik önlemleri alındı
Kayseri'de 1 Mayıs kutlamalarında yoğun güvenlik önlemleri alındı
Kayseri'de 1 Mayıs kutlamalarında yoğun güvenlik önlemleri alındı
Kayseri'de 1 Mayıs kutlamalarında yoğun güvenlik önlemleri alındı
İHA
Kayseri Gündem

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