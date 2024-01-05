Kayseri'de 1 milyon 39 bin 710 seçmen oy kullanacak

Kayseri’de 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde 1 milyon 39 bin 710 kişi oy kullanacak.

Kayseri’de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde sandığa gidecek seçmen sayısı belli oldu. Seçimde merkez ve ilçelerde toplam 1 milyon 39 bin 710 seçmen oy kullanacak.

Seçimde oy kullanacak seçmen sayısının ilçelere göre dağılımı şu şekilde:

“Akkışla 5 bin 219 seçmen, Bünyan 20 bin 340 seçmen, Develi 50 bin 630 seçmen, Felahiye 4 bin 874 seçmen, Hacılar 9 bin 921 seçmen, İncesu 22 bin 60 seçmen, Kocasinan 292 bin 87 seçmen, Melikgazi 415 bin 440 seçmen, Özvatan 3 bin 833 seçmen, Pınarbaşı 19 bin 124 seçmen, Sarıoğlan 12 bin 252 seçmen, Sarız 9 bin 508 seçmen, Talas 117 bin 300 seçmen, Tomarza 17 bin 115 seçmen, Yahyalı 27 bin 382 seçmen, Yeşilhisar 12 bin 625 seçmen.”