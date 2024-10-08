Kayseri'de 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir minibüste 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri'de 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir minibüste 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda bir minibüste arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 1 ton 760 kilo kaçak tütün ele geçirilirken olayla ilgili E.Ç. (45) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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