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Kayseri'de 10 Nisan'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kayseri'de 10 Nisan Polis Haftası Etkinlikeri kapsamında yapılacak törenler sebebiyle saat 09.15'ten Kortej geçişinin bitimine kadar geçici olarak bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Kayseri'de 10 Nisan'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kayseri’de 10 Nisan Polis Haftası Etkinlikeri kapsamında yapılacak törenler sebebiyle saat 09.15’ten Kortej geçişinin bitimine kadar geçici olarak bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Kapatılacak yollar şu şekilde; Sivas Bulvarı Cumhuriyet Meydanı istikameti Büyükşehir Belediyesi Alt Geçit girişi ile Cumhuriyet Meydanı arası ara çıkışlarla birlikte taşıt trafiğine kapatılarak trafik akımı yan yoldan Mustafa Kemal Paşa istikametine verilecek, Mustafa Kemal Paşa Bulvarından Sivas Caddesi Cumhuriyet Meydanı istikametine yan yol girişlerinden akım Melikgazi Belediyesi istikametine mecburi yön yapılacak.

Cumhuriyet Meydanı Valilik önü Mehmet Özhaseki Kavşağı ile İstasyon Caddesi Kavşağı arası taşıt trafiğine kapatılarak Mehmet Özhaseki Bulvarından gelen trafik akımı kavşaktan İldem istikametine verilecek. Cumhuriyet Meydanı Saat Kulesi tarafı taşıt trafiğine açık olacaktır. Ahmet Paşa  Caddesi İstasyon Caddesi Kavşağı ile Eski Adliye kavşağı arası ara çıkışlarla birlikte taşıt trafiğine kapatılarak İstasyon Caddesindeki akım Emek Kavşağı istikametine mecburi yön yapılacak, Ahmet Paşa Caddesinden gelen akım da U dönüş yaptırılarak Ahi Evran Caddesine verilecek.

Haber Merkezi

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