Vali Çiçek: 'Kayseri denince Mimar Sinan'ın akla gelmesini sağlamamız lazım'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Mimar Sinan’ı Anma Günü kapsamında Ağırnas’ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Bu kapsamda Koramaz Vadisi Müzesi’ni de gezen Vali Çiçek, açıklamalarda bulundu. Çiçek, “Burada bir müze yapıldığını duyduğumda acaba nasıldır diye merak etmiştim ancak bu kadar muhteşem bir şeyle karşılaşacağımı düşünmemiştim. Kayseri olarak çok büyük değerler yetiştirdik. Şehirler çok önemli ürünler üretirler, tarımsal ürünler üretirler, onları ayırt edici coğrafi özellikleri vardır ama onları özel kılan yerlerinden birisi bu şehirleri yetiştirdikleri değerleridir, yetiştirdikleri insanlardır. Kayseri tüm dünyaya adını duyurmuş olan Türk kültürü için bizim medeniyet tasavvufumuz için çok önemli olan bir mimarı yani Sinan’ı yetiştirmiştir. Konya denince nasıl ki Mevlana akla geliyorsa Kayseri deyince de Sinan’ın mutlaka akla gelmesini sağlamamız lazım. Kayserililer böyle bir hemşehrileri olduğu için gurur duymalıdır. Mayıs ayının 3. Haftasından itibaren burayı Kayserililer ve Kayseri dışından gelecek olanlar bin yıllık Kayseri, Ağırnas, Gesi kültürünü, Koramaz Vadisi kültürünü burada gelip yaşayacaklar” diye konuştu.