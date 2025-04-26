Kayseri'de 112 Çağrılarının yüzde 40’ı asılsız

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi’nin günlük ortalama 4-5 bin ihbar aldığını söyleyen ve asılsız çağrı/ihbar durumunda cezai işlem uygulanacağını belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, “Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezine günlük 4 bin, 5 bin civarında çağrı geliyor. Bu, yıllık baktığımızda 1 milyon 700 - 750 bin çağrıya tekabül ediyor. Bu çağrıların yüzde 60’ı vakaya dönüşen, gerçek çağrı diyebileceğimiz çağrılar yüzde 40’ı ise vakaya dönüşmeyen, genellikle bilgi danışma amaçlı çağrılar oluyor. ılsız çağrı olduğu zaman ve gereksiz yere çağrı merkezi meşgul edilirse, bunun karşılığı olarak bin 500 lira idari para cezası ve savcılık makamına, başsavcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. Ekipler tarafından kaynak ataması yapılıp olay yerine gidildiğinde, bu ihbarın asılsız olduğu tutanakla tespit edilirse de bunun cezası 15 bin lira olarak belirlenmiş durumda” dedi.

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi’nde günlük olarak ortalama 4 yada 5 bin, yıllık olarak da 1 milyon 700 ila 750 bin arasında çağrı alınıyor. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren kurumda ise personeller birçok eğitim alıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, “Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezine günlük 4 bin, 5 bin civarında çağrı geliyor. Bu, yıllık baktığımızda 1 milyon 700 - 750 bin çağrıya tekabül ediyor. Bu çağrıların yüzde 60’ı vakaya dönüşen, gerçek çağrı diyebileceğimiz çağrılar yüzde 40’ı ise vakaya dönüşmeyen, genellikle bilgi danışma amaçlı çağrılar oluyor. Acil çağrı merkezimizde toplamda 200 civarı personel görev yapıyor. Burası, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet verdiği için toplam vardiyada çalışan personel sayımız 45 - 50 kişi şeklinde. Grupların sayısına göre değişiklik gösterebiliyor” diye konuştu.

İHBARLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

İhbarların öncelikle ön çağrı kısmına düştüğünü ve bu şekilde yönlendirilme yapıldığını belirten Müdür Ak, “Acil çağrı merkezine bir ihbar geldiği zaman, öncelikle ön çağrı olarak düşüyor. Çağrılar, çağrı karşılayıcı arkadaşlarımıza düşüyor. Çağrı karşılayacak arkadaşlarımız, vakanın ne olduğunu, hangi kurumları ilgilendirdiğini anlayacak şekilde sorular soruyorlar. Daha sonra vakanın adresini öğreniyorlar. Yaklaşık konum 112 Acil Çağrı Merkezinde düşmüş olmasına rağmen, detaylı adresi alıyorlar. Hangi birimlerle alakalı olay ise, 112 Acil Çağrı yazılımı üzerinden arkadaşlarımız vakayı yayınlıyorlar” şeklinde konuştu.

PERSONELLER HANGİ EĞİTİMLERİ ALIYOR?

Personellerin diksiyondan harita kullanımına kadar eğitim aldığını belirten Müdür Ak, “Görev ataması yapılan veya görevlendirilen personellerimize, öncelikle acil çağrı yazılımı ile alakalı eğitimler veriliyor. Harita kullanımı ile alakalı eğitimler veriliyor. Diksiyon eğitimleri veriliyor. Stresle yönetim ile alakalı eğitimlerimiz veriliyor. Arkadaşlarımıza asılsız çağrı ve asılsız ihbar ayrımı da öğretiliyor. Şu anda kanun gereği, asılsız çağrı olduğu zaman ve gereksiz yere çağrı merkezi meşgul edilirse, bunun karşılığı olarak bin 500 lira idari para cezası ve savcılık makamına, başsavcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. Ekipler tarafından kaynak ataması yapılıp olay yerine gidildiğinde, bu ihbarın asılsız olduğu tutanakla tespit edilirse de bunun cezası 15 bin lira olarak belirlenmiş durumda” ifadelerini kullandı.

TANITIM FAALİYETLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Kurumu tanımak ve vatandaşları bilinçlendirmek adına yürütülen çalışmalardan da bahseden Müdür Ak şunları söyledi: “Biz, Acil Çağrı Hattı’nın tanıtımına yönelik olarak Kalite Koordinasyon Değerlendirme Bürosunca okullara arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Genelde öğrencilere, çocuklara Acil Çağrı Hattı’nın tek merkezde, acil çağrı numarasının tek merkezle ve tek numara altında birleştiğini anlatarak yeni nesillere bunu öğretmeye çalışıyoruz.Acil çağrı hatları tek merkezde ve tek numara altında birleşti. 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ambulans, polis, itfaiye, jandarma, orman bizim ilimizde yok ama sahil güvenlik de acil çağrı hattı numarası altında birleşti. Her zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyiz, onlar için varız. Ama gereksiz yere acil çağrı merkezinin meşgul edilmemesini önemle rica ediyoruz.”