Kayseri'de 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir otomobilde 12 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir otomobilde 12 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şehre uyuşturucu madde getirdiği değerlendirilen iki araç durduruldu. Narkotik Arama Köpeği Jack ile araçlarda yapılan aramalarda; 12 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Durdurulan araçlarda bulunan E.K.G., V.B., T.K., ve B.G. ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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