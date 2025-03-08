Kayseri'de 14 yaşındaki çocuk, kurusıkı tabanca ile yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir sosyal medya platformunda yer alan 'Kurusıkı Silahla Oynamak Tehlikelidir, Yaralanmalara Yol Açar' konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda T.K. (14) isimli şahıs olayda kullanılan 1 adet Kurusıkı Tabanca ile birlikte yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bir sosyal medya platformunda yer alan “Kurusıkı Silahla Oynamak Tehlikelidir, Yaralanmalara Yol Açar” konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda ; Paylaşıma konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Suça Sürüklenen Çocuk T.K. (14) olayda kullanılan 1 adet Kurusıkı Tabanca ile birlikte ekipler tarafından yakalanarak hakkında gerekli işlemler başlatıldı.