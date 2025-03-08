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Kayseri'de 14 yaşındaki çocuk, kurusıkı tabanca ile yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir sosyal medya platformunda yer alan 'Kurusıkı Silahla Oynamak Tehlikelidir, Yaralanmalara Yol Açar' konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda T.K. (14) isimli şahıs olayda kullanılan 1 adet Kurusıkı Tabanca ile birlikte yakalandı.

Kayseri'de 14 yaşındaki çocuk, kurusıkı tabanca ile yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bir sosyal medya platformunda yer alan “Kurusıkı Silahla Oynamak Tehlikelidir, Yaralanmalara Yol Açar” konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda ; Paylaşıma konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Suça Sürüklenen Çocuk T.K. (14)  olayda kullanılan 1 adet Kurusıkı Tabanca ile birlikte ekipler tarafından yakalanarak  hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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