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Kayserili halterci genç Bedirhan Kaya milli takım kampına davet edildi

Kayseri'de faaliyet gösteren Taşkaya Spor Kulübü'nün genç sporcusu Bedirhan Kaya, halter milli takım kampına davet edildi.

Kayserili halterci genç Bedirhan Kaya milli takım kampına davet edildi

Türkiye Halter Milli Takımı Peru’da gerçekleştirilecek olan Yıldızlar - Gençler Dünya Halter Şampiyonası için Ankara’da kamp yapacak. Eryaman’da gerçekleştirilecek olan kampa Taşkaya Spor Kulübü’nün genç sporcusu Bedirhan Kaya da davet edildi. Kayseri’de çalışmalarını antrenörü Gökhan Taşçı nezaretinde gerçekleştiren genç sporcu Pazar günü Ankara’ya hareket edecek. Milli takım kampı 9 Mart – 29 Nisan Tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Burada milli takım kafilesine girmeyi başaran sporcular Peru’ya hareket edecek.

Haber Merkezi

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