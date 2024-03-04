Kayseri'de 15 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan farklı markalara ait 15 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi.

Kayseri'de 15 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan farklı markalara ait 15 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli bir kişinin kente kaçak otomobil motoru getirerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan farklı markalara ait 15 kaçak otomobil motoru ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Kayseri'de 15 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi
Kayseri'de 15 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi
İHA
Kayseri Gündem

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Kayseri'de 15 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi
Kayseri'de 15 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi
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