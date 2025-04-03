Kayseri'de 154 ekip ile asayiş operasyonu: 49 şahıs yakalandı

Kayseri’de genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla tüm emniyet birimlerinden 154 ekip ve bin 50 personel ile kent genelinde toplam 53 noktada Şehit İbrahim BİROL-5 Narko-Asayiş eş zamanlı operasyonları ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda 23 bin 112 şahıs ve 15 bin 168 oto sorgusu yapılarak 359 park ve bahçe, 92 umuma açık alan kontrol edildi. Toplam 114,68 gram uyuşturucu madde ve 71 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. İlgili şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılarak aranan 49 şahıs yakalandı. Yoklama kaçağı 38 şahsa gerekli işlemler yapılırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet Kurusıkı tabanca ve 78 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan 14 hacizli, yakalamalı oto, 1 adet çalıntı oto, 1 çalıntı motosiklet ele geçirilerek 15 araç trafikten men edildi.