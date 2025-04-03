Hulusi Akar'dan Özgür Özel'e Boykot Tepkisi: 'İsrail 70 bin kişiyi öldürürken, neredeydi bu boykot çağrısı?'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrılarına sert bir yanıt verdi. Akar, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde esnafı ziyaret ederken yaptığı açıklamada, “Sarıyer'de sabah 06.00'da dükkanını açan bir esnaf, akşam 24.00'e kadar çalışıyor ve evladının rızkını sağlamak için mücadele ediyor. Sen nesini boykot ediyorsun?” ifadesini kullandı.

Akar, dünya genelindeki insanlık trajedilerine de dikkat çekerek, “İsrail'de 70 bin kişi hayatını kaybetti, 17 bin çocuk öldürüldü. Nerede bu boykot çağrısı o zaman?” diye sordu.

Ziyaretinde, partili vatandaşlara da hitap eden Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bekası ve milletin refahı için özveriyle çalıştıklarını vurguladı. Yargının tarafsız ve bağımsız olduğuna dikkat çeken Akar, geçmişte yaşanan engellerin artık sona erdiğini belirtti.

“Artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir Türkiye var” diyen Akar, ülkelerin hak ve menfaatlerini koruma konusunda kararlı olduklarının altını çizdi. Yargı bağımsızlığı tartışmalarına da değinen Akar, “Kimse dosyayı, olayları, suçlamayı bilmeden ahkam kesmesin” diyerek eleştirilerde bulunanlara yanıt verdi.

Akar, gençlerin sokaklara dökülmesinin sebebinin onlara akıl verenler olduğunu belirterek, “Kimlerin çocukları sokağa sürüklemesi, garibanları oraya göndermesi utanç verici” ifadeleriyle durumu eleştirdi.