Kayseri'de 179 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 179 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri'de 179 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 179 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kaçakçılıkla mücadele kapsamında 18-25 Ağustos tarihleri arasında çalışmalar yürüttü. Çalışmalarda7 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda ise, 179 kilo kaçak tütün ve 21 bin 800 dal makaron ele geçirildi.

Ayrıca; ele geçirilen suç unsurları ve toplam 4 olay kapsamında 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak, adli makamlara sevk edildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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