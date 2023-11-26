Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle 3 bin 59 aile mutlu ve huzurlu yuvalarında'

Kocasinan Belediyesi'nin Kocasinan'a ve Kayseri'ye değer katacak vizyon projelerin başında gelen Kentsel Dönüşüm Projeleri, tüm hızıyla devam ediyor. İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bu zamana kadar toplam 4 bin 383 adet konutu tamamladıklarını ve bunların 3 bin 59 detini teslim ettiklerini söyledi.

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  • 26.11.2023 10:57
  • Güncelleme: 26.11.2023 13:00
Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle 3 bin 59 aile mutlu ve huzurlu yuvalarında'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi’nin Kocasinan’a ve Kayseri’ye değer katacak vizyon projelerin başında gelen Kentsel Dönüşüm Projeleri, tüm hızıyla devam ediyor. İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bu zamana kadar toplam 4 bin 383 adet konutu tamamladıklarını ve bunların 3 bin 59 âdetini teslim ettiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini ve dönüşüm projeleri tamamlandığında yeni bir kayseri ve yeni bir Kocasinan’ın şekilleneceğini belirtti. “Kentsel dönüşüm bizim için öncelikli olarak sosyal bir dönüşümdür” diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra çalışmalarımızın en başında yer alan ve bölgemizin ihtiyaçlarından bir tanesi olan kentsel dönüşüm, olmazsa olmazımızdır. Göreve geldiğimden beri 8,5 yıldır, 11 bölgemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. ‘Kocasinan’ delinince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür. Yani kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü bizler biliyoruz ki; yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda bir mahalle inşa etmek, ancak kentsel dönüşümle mümkündür. Bunun için vatandaşlar için fırsat olan dönüşümü ihtiyaç olan her mahallemizde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle mahallerimizde hemşehrilerimizin yaşamlarına dokunarak, onlara daha güzel yaşam ortamı sunuyoruz. Mahallelerimiz, kentsel dönüşümle güzelleşiyor ve değer kazanıyor. Yaptığımız hizmetlerle çocuklarımız daha iyi bir Kocasinan’da yetişmiş olacaklar. İnsana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği, huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde; mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz."

Kentsel dönüşümle özellikle vatandaşların yaşamına dokunarak, onların daha uygun şartlarda yaşamalarını ve hayallerini gerçekleştirebilme imkanı sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında şu ana kadar toplamda 3 bin 59 konutu teslim etmişiz ve hemşehrilerimiz sıcak yuvalarında huzur içerisinde yaşıyorlar. Bin 324 konutu ise inşaatı devam ediyor. Yani bu zamana kadar 4 bin 383 adet konutu kentsel dönüşümle bölgemize kazandırıyoruz. Özellikle Argıncık bölgesinde çocuklarımıza daha güzel yaşam sunabilmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Argıncık bölgesinde kendi içinde olan zorluklardan dolayı hızla ilerleyemiyoruz. Blok blok ve parsel parsel çözüme başladık. Nihayete erdiği zaman o alan, Kayseri’mize iyi bir kentsel dönüşüm örneğiyle taçlandıracağız. Hedefimiz; ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, Kocasinan’ı baştan aşağı yenilemektir” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm projeleriyle yeni çağdaş mahalleler inşa ederek, ilçeye yeni bir kimlik yeni bir çehre kazandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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