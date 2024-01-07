Kayseri'de 20 mahalle kadın muhtarlara emanet

 Kayseri'nin 16 ilçesinde 714 mahalle bulunuyor. Kentin yalnızca 8 ilçesinde 20 kadın muhtar çeşitli mahallelerde görev yapıyor. Kadın muhtarların hangi mahallelerde görev yaptıklarını sizler için derledik. 

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  • 07.01.2024 16:27
  • Güncelleme: 07.01.2024 16:27
Kayseri'de 20 mahalle kadın muhtarlara emanet

Kayseri 16 ilçesiyle 1 milyon 441 bin 523 nüfusa sahip büyük bir şehir. Kayseri’nin 16 ilçesinde toplamda 714 mahalle bulunmaktadır. Bu ilçelerden yalnızca 8 tanesinde kadın muhtarlar görev alırken geriye kalan 8 ilçede kadın muhtar bulunmamaktadır. Kayseri’nin Bünyan, Hacılar, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Talas ve Yeşilhisar ilçelerinde 20 mahallede muhtarlık mührü kadınlara emanet olurken kentin Akkışla, Develi, Felahiye, İncesu, Özvatan, Sarız, Tomarza ve Yahyalı ilçelerinde ise kadın muhtar bulunmamaktadır. 
Türkiye’de Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği’nin verilerine göre ise 32 bin mahalle ve 18 bin 291 köy olmak üzere toplam 50 bin 491 muhtar var. Kadın muhtar sayısının yalnızca bin 122 olduğu belirtiliyor.
Öte yandan 31 Mart Yerel Seçimlerine ise az bir süre kala Kayseri’deki kadın muhtar sayısının artıp artmayacağı ise merak konusu.
İlçelerdeki mahalle kadın muhtarlar ise şu şekilde; 
BÜNYAN 
Yavuz selim Mahalle MuhtarıHanife Çakmak
HACILAR
Akdam Mahalle Muhtarı Zeynep Basma 
KOCASİNAN 
Ahievran Mahalle Muhtarı Nejla Göğçam
Alsancak Mahalle Muhtarı Çeşminaz Karaca
Seyrani Mahalle Muhtarı Gültan Özdemir
Ziyagökalp Mahallesi MuhtarıNurcan Göktaş
MELİKGAZİ 
Altınoluk Mahalle Muhtarı Hayriye Çevrim 
Bahçelievler Mahalle Muhtarı Rukiye Köse 
Battalgazi Mahalle Muhtarı Elif Yılmaz
Demokrasi Mahalle Muhtarı Hatun Kekeç 
Erenköy Mahalle Muhtarı Nevin Kafalı 
Hunat Mahalle Muhtarı Gülşen Karahasan
İldem Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Emine Kurhan 
Köşk Mahalle Muhtarı Dilek Üstündağ
Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan 
PINARBAŞI 
Artmak Mahalle Muhtarı Nurten Doğan 
SARIOĞLAN 
Karaözü Mahalle Muhtarı Muzaffer Özdemir 
TALAS
Mevlana Mahalle Muhtarı Hacer Arık 
YEŞİLHİSAR 
Fevzioğlu Mahalle Muhtarı Fatma Uslu
Mahmudiye Mahalle Muhtarı Gülay Gölbaşı.

1ha

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