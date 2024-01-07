Kayseri'de 20 mahalle kadın muhtarlara emanet
Kayseri'nin 16 ilçesinde 714 mahalle bulunuyor. Kentin yalnızca 8 ilçesinde 20 kadın muhtar çeşitli mahallelerde görev yapıyor. Kadın muhtarların hangi mahallelerde görev yaptıklarını sizler için derledik.
- 07.01.2024 16:27
- Güncelleme: 07.01.2024 16:27
Kayseri 16 ilçesiyle 1 milyon 441 bin 523 nüfusa sahip büyük bir şehir. Kayseri’nin 16 ilçesinde toplamda 714 mahalle bulunmaktadır. Bu ilçelerden yalnızca 8 tanesinde kadın muhtarlar görev alırken geriye kalan 8 ilçede kadın muhtar bulunmamaktadır. Kayseri’nin Bünyan, Hacılar, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Talas ve Yeşilhisar ilçelerinde 20 mahallede muhtarlık mührü kadınlara emanet olurken kentin Akkışla, Develi, Felahiye, İncesu, Özvatan, Sarız, Tomarza ve Yahyalı ilçelerinde ise kadın muhtar bulunmamaktadır.
Türkiye’de Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği’nin verilerine göre ise 32 bin mahalle ve 18 bin 291 köy olmak üzere toplam 50 bin 491 muhtar var. Kadın muhtar sayısının yalnızca bin 122 olduğu belirtiliyor.
Öte yandan 31 Mart Yerel Seçimlerine ise az bir süre kala Kayseri’deki kadın muhtar sayısının artıp artmayacağı ise merak konusu.
İlçelerdeki mahalle kadın muhtarlar ise şu şekilde;
BÜNYAN
Yavuz selim Mahalle MuhtarıHanife Çakmak
HACILAR
Akdam Mahalle Muhtarı Zeynep Basma
KOCASİNAN
Ahievran Mahalle Muhtarı Nejla Göğçam
Alsancak Mahalle Muhtarı Çeşminaz Karaca
Seyrani Mahalle Muhtarı Gültan Özdemir
Ziyagökalp Mahallesi MuhtarıNurcan Göktaş
MELİKGAZİ
Altınoluk Mahalle Muhtarı Hayriye Çevrim
Bahçelievler Mahalle Muhtarı Rukiye Köse
Battalgazi Mahalle Muhtarı Elif Yılmaz
Demokrasi Mahalle Muhtarı Hatun Kekeç
Erenköy Mahalle Muhtarı Nevin Kafalı
Hunat Mahalle Muhtarı Gülşen Karahasan
İldem Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Emine Kurhan
Köşk Mahalle Muhtarı Dilek Üstündağ
Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan
PINARBAŞI
Artmak Mahalle Muhtarı Nurten Doğan
SARIOĞLAN
Karaözü Mahalle Muhtarı Muzaffer Özdemir
TALAS
Mevlana Mahalle Muhtarı Hacer Arık
YEŞİLHİSAR
Fevzioğlu Mahalle Muhtarı Fatma Uslu
Mahmudiye Mahalle Muhtarı Gülay Gölbaşı.