Kayseri’de 20 mahalle kadın muhtarlara emanet

Kayseri 16 ilçesiyle 1 milyon 441 bin 523 nüfusa sahip büyük bir şehir. Kayseri’nin 16 ilçesinde toplamda 714 mahalle bulunmaktadır. Bu ilçelerden yalnızca 8 tanesinde kadın muhtarlar görev alırken geriye kalan 8 ilçede kadın muhtar bulunmamaktadır. Kayseri’nin Bünyan, Hacılar, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Talas ve Yeşilhisar ilçelerinde 20 mahallede muhtarlık mührü kadınlara emanet olurken kentin Akkışla, Develi, Felahiye, İncesu, Özvatan, Sarız, Tomarza ve Yahyalı ilçelerinde ise kadın muhtar bulunmamaktadır.

Türkiye’de Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği’nin verilerine göre ise 32 bin mahalle ve 18 bin 291 köy olmak üzere toplam 50 bin 491 muhtar var. Kadın muhtar sayısının yalnızca bin 122 olduğu belirtiliyor.

Öte yandan 31 Mart Yerel Seçimlerine ise az bir süre kala Kayseri’deki kadın muhtar sayısının artıp artmayacağı ise merak konusu.

İlçelerdeki mahalle kadın muhtarlar ise şu şekilde;

BÜNYAN

Yavuz selim Mahalle MuhtarıHanife Çakmak

HACILAR

Akdam Mahalle Muhtarı Zeynep Basma

KOCASİNAN

Ahievran Mahalle Muhtarı Nejla Göğçam

Alsancak Mahalle Muhtarı Çeşminaz Karaca

Seyrani Mahalle Muhtarı Gültan Özdemir

Ziyagökalp Mahallesi MuhtarıNurcan Göktaş

MELİKGAZİ

Altınoluk Mahalle Muhtarı Hayriye Çevrim

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Rukiye Köse

Battalgazi Mahalle Muhtarı Elif Yılmaz

Demokrasi Mahalle Muhtarı Hatun Kekeç

Erenköy Mahalle Muhtarı Nevin Kafalı

Hunat Mahalle Muhtarı Gülşen Karahasan

İldem Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Emine Kurhan

Köşk Mahalle Muhtarı Dilek Üstündağ

Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan

PINARBAŞI

Artmak Mahalle Muhtarı Nurten Doğan

SARIOĞLAN

Karaözü Mahalle Muhtarı Muzaffer Özdemir

TALAS

Mevlana Mahalle Muhtarı Hacer Arık

YEŞİLHİSAR

Fevzioğlu Mahalle Muhtarı Fatma Uslu

Mahmudiye Mahalle Muhtarı Gülay Gölbaşı.