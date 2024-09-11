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Kayseri'de 20 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'dolandırıcılık' suçundan 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de 20 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; ‘dolandırıcılık’ suçundan 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında ‘bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık’ suçundan 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. (44) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan G.A. cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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