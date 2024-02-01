Kayseri'de 2023 yılı içinde 3 milyar 625 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi

Geçen yıla göre ihracatta düşüş yaşandığını belirten KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden çimento cam seramik ve toprak ürünleri, otomotiv endüstrisi, hububat bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, su Ürünleri ve hayvansal mamuller, kuru meyve ve mamulleri, meyve sebze mamullerinde artış yaşanırken mobilya kağıt ve orman ürünleri, demir ve demir dışı metaller, elektrik-elektronik, çelik, tekstil ve hammaddeleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kayseri ihracat rakamlarını açıkladı. Verilere göre; 2023 yılı içerisinde toplamda 3 milyar 625 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi ve yılın son ayında ise 308 milyon 759 bin dolar ihracat yapıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy; 2022 yılı Aralık ayına göre yüzde 9,23 ve Kasım ayında ise yüzde 7,18 azalma görüldüğünü belirterek “Kayseri olarak İthalatımız ise Aralık ayında 127 milyon 321 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 9,83, geçtiğimiz Kasım ayına oranla da yüzde 14,49 oranında artış gerçekleşmiştir. İhracat pazarlarımız; Irak, Almanya, ABD, Avusturya, Libya, İsrail, Birleşik Krallık, Cezayir, Gürcistan ve Fas’tır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği sektörlerden çimento cam seramik ve toprak ürünleri, otomotiv endüstrisi, hububat bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, su Ürünleri ve hayvansal mamuller, kuru meyve ve mamulleri, meyve sebze mamullerinde artış yaşanırken mobilya kağıt ve orman ürünleri, demir ve demir dışı metaller, elektrik-elektronik, çelik, tekstil ve hammaddeleri gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir” dedi.

‘AB’DEKİ PAZARIMIZ DARALDI’

Başkan Gülsoy; Kayseri’nin Avrupa’daki ihracat pazarının da daraldığına dikkat çekerek “Avrupa’daki talep daralması ihracat performansımızı olumsuz etkileyen nedenler arasında yer alıyor. Küresel ekonomi yavaşlıyor, en büyük pazarımız Almanya ekonomisi başta olmak üzere AB pazarı riskli, ekonominin dövize ihtiyacı var. Pazarlarımızı çeşitlendirmemiz ve konjonktüre uygun yol haritaları yapmamız gerekecek. İşçilik maliyetleri yükseliyor. Girdi maliyetleri artıyor. Bu ortamda finansman maliyeti artıyor. Kızıldeniz navlun maliyetlerini artırmış içeride üretim maliyetleri yüksek ve finansmana erişim zorlu… Sonuç olarak rekabet gücümüz zayıfladı. Bu noktada ekonomisini üretim ve ihracatla büyütmeye odaklanan Türkiye’nin zaman zaman Çin hükümetinin yaptığı gibi 2024 yılında ihracatçımıza verilebilecek en kıymetli destek navlun desteği olacaktır. Rekabet gücümüzün artması için ihracatta nicelikten öte niteliğe odaklanmalıyız. Bizim enerjimizi katma değerli üretime yöneltebilmemiz için önümüzdeki taşların temizlenmesi gerekiyor. Kayseri olarak 2023 yılını 3 Milyar 625 milyon dolar ihracat ile kapatıyoruz. Geçen yıla kıyasla yüzde 7,33 oranında azalış görülmüştür. Tüm zorlu koşullara rağmen iş insanlarımız üretmeye devam ediyorlar. İhracatçı üyelerimiz ve iş insanlarımız her ne olursa olsun toparlanmak, üretim ve istihdam için canla başla çalışıyor. İhracatçı firmalarımızın yönetim kademesinden tüm personeline kadar herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Kayseri Ticaret Odası olarak ihracatçı üyelerimizin yanında olacak ürettiğimiz projelerle dış ticaretlerine katkı sağlayacak, lobi faaliyetlerimizle de önlerindeki engelleri aşmalarına yardımcı olacağız. Ben inanıyorum ki 2024 yılında üyelerimizle, iş insanlarımızla el ele vererek, projeler geliştirip ihracat açıklarımızı kapatacak ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.