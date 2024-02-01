Milletvekili Cıngı ve beraberindeki heyetten Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek'e ziyaret

Türkiye-Çekya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Dostluk Grubu Üyeleri AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, Çekya’nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek’e ziyaret gerçekleştirdi.

İki ülke arasında birçok alanda iş birliği içerisinde olunduğunu belirten Grup Başkanı Cıngı, Çekya-Türkiye arasındaki ticaret hacminin 5 milyar doları aşarak 6 milyar dolara çıktığını ifade ederek ilerleyen süreçlerde geniş bir yelpazede diyaloglar gerçekleştireceklerini ve bu sürece katkı sağlamak için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Turizmde 400 bin Çek Cumhuriyeti vatandaşının misafir edildiğine dikkat çeken Grup Başkanı Cıngı, “Bu sene de ilk kez Kayseri Erciyes Dağı’na seferlerle misafirler geliyor. Yaptığımız araştırmalarda misafirler mutlu olarak dönüyorlar” dedi ve Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Çekya’nın yaptığı yardımları unutmadıkları belirterek Büyükelçi Vacek’e teşekkür etti.

Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek de Türk Parlamento heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi arzu ettiklerini söyledi. Görüşme sonunda Grup Başkanı Murat Cahid Cıngı tarafından Büyükelçi Vacek’e hediye takdim edildi.