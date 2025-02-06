Başkan Büyükkılıç'tan TOMTAŞ'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'yi ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç'tan TOMTAŞ'a ziyaret

Türkiye’nin ilk uçak fabrikası olarak 1925’te kurulan ancak daha sonra kapanan, ardından yeniden hayata geçirilerek, adeta küllerinden yeniden doğan TOMTAŞ, Büyükşehir Belediyesi, kamu ve özel ortak girişimi ile yeniden hayata geçirilerek, kendi şehrinde hayat buluyor.

Kayseri'de yeniden kurulan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.’yi ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Şehre ve ülkeye önemli katkılar sağlayacak projelerin takibini yapan Büyükkılıç, havacılık alanında önemli çalışmalara imza atan tüm ekibe teşekkür etti.

Çalışmaları yerinde gören Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihat Vardan ile birlikte havacılık alanında ülkemizin ve şehrimizin göz bebeği şirketlerinden olan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.’yi ziyaret ettik. Burada ülkemiz adına önemli çalışmalar yapan herkese şehrim ve ülkem adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Haber Merkezi

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