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Kayseri'de 32 Şok Uygulama: 9 Aranan şahıs ve narkotik madde yakalandı!

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 32 şok uygulamasında, 5 bin 858 kişi ve 2 bin 447 araç sorgulandı. 9 aranan şahıs yakalandı ve 2 kişi narkotik madde bulundurdukları için adli işlemler başlatıldı.

Kayseri'de 32 Şok Uygulama: 9 Aranan şahıs ve narkotik madde yakalandı!

Ayrıca, 2 adet hacizli otomobil, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet çekme belgeli otomobil ve 1 adet sahte plakalı motosiklet ele geçirildi.

Bu operasyon, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerince gerçekleştirildi. Toplamda 40 ekip ve 138 personel bu kapsamlı operasyonda görev aldı.

 

Haber Merkezi

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