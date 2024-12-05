Özel Öğrencilerden 'Benim Gözümden' Sergisi: Kayseri'nin renkli dünyası!

Proje ile üniversitede fotoğraf eğitimi alan öğrenciler, özel öğrencilere fotoğraf sanatının inceliklerini öğreterek birlikte güzel anılar biriktirdi.

Yaklaşık 2 ay süren proje boyunca, özel öğrenciler Kayseri'de çeşitli yerlere giderek kendi bakış açılarını yansıtan 22 fotoğraf çekti. Bu fotoğraflar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bulunan Büyükşehir Sanat Galerisi'nde sergilenerek, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Uğur Aydın, proje hakkında bilgi verirken, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Güzel Sanatlar Bölüm Başkanımız ile birlikte bir proje geliştirdik. ZİÇEV'li öğrencilerimize fotoğraf eğitimi verip, eğitim sonunda bir sergi açmayı planladık. Üniversite öğrencilerimiz de bu süreçte bizlere katılarak, engelli öğrencilerimize öğrendikleri fotoğraf bilgisini pratik olarak uygulattılar. Sonuç olarak, 22 harika fotoğraf ortaya çıktı ve bugün sergimizi açtık. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

ZİÇEV El Sanatları Öğretmeni Hesna At ise çocukların akademik çalışmalarının yanı sıra atölye çalışmaları da yaptığını belirterek, "Sergideki ürünlerin yüzde 90'ı çocuklarımızın eseridir. El sanatlarına hakim oldukları için görsel sanatlarla da başarılı çalışmalar ortaya çıkardılar. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Projenin bir parçası olarak fotoğraf çekimi yapan 25 yaşındaki özel öğrenci Ümmühan Develi, "Fotoğrafçılık Kulübü ile tanıştık. Kulüp tarafından İncesu ve Ağırnas'a düzenlenen gezilere katıldık ve fotoğraflar çektik. Bazı arkadaşlarımız çocukluklarından beri fotoğraf çekmeyi hayal ediyorlarmış ve bu projeyle hayalleri gerçekleşti" dedi.

Öğrencilerin çektiği fotoğraflar, sergiyi ziyaret edenler tarafından büyük beğeni topladı. Bu anlamlı proje, hem üniversite hem de özel öğrenciler için unutulmaz bir deneyim oldu.