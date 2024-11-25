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Kayseri'de 35 ekiple 'şok' uygulama: 4 bin 645 şahıs sorgulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 35 ekiple yapılan 20 'şok' uygulamada, 4 bin 645 şahıs ve bin 921 otomobil sorgulandı.

Kayseri'de 35 ekiple 'şok' uygulama: 4 bin 645 şahıs sorgulandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 35 ekiple yapılan 20 ‘şok’ uygulamada, 4 bin 645 şahıs ve bin 921 otomobil sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri toplam 35 ekip ve 70 personelle ‘şok’ uygulama yaptı. Ekipler tarafından yapılan 20 uygulamada, 4 bin 645 şahıs ve bin 921 otomobilin sorgusu yapılırken, 126 park, bahçe ve 52 ticari taksi kontrol edildi. Ekipler çalışmalarında 4 aranan şahsı yakalarken, 1 şahıs hakkında toplam 6,53 gram uyuşturucu madde bulundurmaktan adli işlem başlatıldı. Tespit edilen 3 yoklama kaçağı şahsın da işlemleri yapıldı.

Öte yandan ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet yakalama, hacizli oto ele geçirildi.

İHA
Kayseri Gündem

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